Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

M.Ö. (43) idaresindeki 58 ADG 457 plakalı hafif ticari araç, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde H.Ö'nün (15) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile motosikletteki arkadaşı Ş.C.Ş. (14) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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