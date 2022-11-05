Sivas'ta THM Korosu konser verdi

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SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, "Yurdun Türküleri" konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, ses sanatçıları Aydın Akar, Gizem Samsa ve Ömer Korçum, başta Sivas olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküleri seslendirdi.

Davetliler ses sanatçılarının seslendirdiği türkülere eşlik etti.



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