Ulaş'ta iş yerleri denetlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde gıda işletmeleri ile tarım ilacı satışı yapan iş yerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen denetimler gıda satışı yapan işletmelerde başladı.

Gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol eden yetkililer, çalışanları kullanım süresi dolmuş ürünlerin satılmaması konusunda uyardı.

Daha sonra tarım ilaçları satan iş yerlerine gidilerek yasaklı ilaç olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimlere katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, vatandaşların sağlığı için kontrollerin süreceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız aldığı ürünü kontrol etsin, alırken etiketine ve son tüketim tarihine baksın. Sakıncalı bir şey gördüklerinde de müdürlüğümüze bildirsin." dedi.

Çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir tarım için zirai ilaç satışı yapan iş yerlerini de denetlediklerini dile getiren Doğan, çiftçilerin ilaç üzerindeki etikette yazılı bilgileri mutlaka okumaları gerektiğini vurguladı.





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