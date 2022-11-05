Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise pas çalıştı.
Sivasspor, yarın İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.