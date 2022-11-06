Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazır

SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehrin kültür ve turizmine önemli katkı sağlayan kayak merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Vali Yılmaz Şimşek, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret ederek, tesisin mevcut durumu ve planlamaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Merkezin yeni sezona hazır olduğunu belirten Şimşek, "Alakart restoran, suni karlama altyapı kuvvetlendirilmesi, kayak malzemelerinin tedarik edileceği mağaza ile pistlerin genişletme ve uzatma çalışmaları yapıldı. Kayak merkezimizin eksiklikleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Şimşek, merkezin bu yıl kar voleyboluna ev sahipliği yapacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yıldızı yeni sezona hazır. İnşallah bu yıl daha iyi bir sezon bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 400 bin ziyaretçimiz vardı, bu yıl bu rakamı daha da artırmayı hedefliyoruz. Tanıtıma yönelik çalışmalar kapsamında ise ulusal ve uluslararası alanda kar voleybolu etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Tesiste yoğun şekilde çalışan personele de gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."



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