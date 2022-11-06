Sivas'ta dağcılar Kızıldağ'ın zirvesinde ay yıldızlı bayrağı göndere çekti

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup dağcı, 3 bin 15 rakımlı Kızıldağ'ın zirvesinde Türk bayrağını göndere çekti.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK), Sivas ile Erzincan arasında kalan Kızıldağ'ın zirvesine Türk bayrağı asmak için etkinlik düzenledi.

Kent merkezinde toplanan SADAK üyesi 18 dağcı, ilk olarak araçlarla Kızıldağ'ın eteğinde yer alan Kızılmezra köyüne geldi.

Yanlarında getirdikleri 14 kilogram ağırlığındaki bayrak direğini 3 parçaya ayırarak tırmanışa başlayan dağcılar, yaklaşık 3,5 saat sonra zirveye ulaştı.

Dağcılar, zirvede parçalarını birleştirdikleri direği diktikten sonra Türk bayrağını göndere çekti.

Bir süre burada dinlenen dağcılar, Türk bayrağının önünde toplu halde İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dönüşe geçti.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, bölgenin en yüksek dağlarından Kızıldağ'ın her mevsim dağcıları cezbettiğini belirterek, "Kızıldağ'a arkadaşlarımızla sürekli tırmanıyoruz. Sivas dışından gelenlerin de ilgisini çeken dağlardan birisi. Bu kez şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için bir etkinlik düzenledik. Parçalara ayırdığımız bayrak direğini de yanımıza alarak zor da olsa zirveye ulaşmayı başardık. Direği diktikten sonra da üzerine bayrağımızı astık ve hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuduk. Ay yıldızlı bayrağımız zirvelere çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.









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