GÜNCELLEME - Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

AA

GÜNCELLEME - Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İstanbul'daki Tuzla Geri Gönderme Merkezinden Diyarbakır'a götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan Yücel Y. (37) yönetimindeki 34 VDF 80 plakalı otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Suriye uyruklu M.H. ile A.M. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Yücel Y, yedek şoför Atar Y. (41) ve 3'ü jandarma personeli 30 kişi, Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olanlar, ilk müdahalenin ardından Sivas, Kayseri ve Malatya'daki hastanelere sevk edildi.

Kazada devrilen otobüsün iş makinesiyle kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

- Otobüste 45 kişi bulunuyordu

Gürün Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan Diyarbakır'a Suriyeli göçmenleri taşıyan otobüs yoldan çıkarak kaza yaptı. Otobüste 38'i Suriyeli, 2'si şoför, 5'i jandarma personelimiz olmak üzere 45 kişi bulunuyordu. 2 Suriyeli olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. 10 Suriyeli de ağır yaralı durumda, bunlardan bazılarını bölge hastanelerine sevk ettik. 5 jandarma personelimizden de 3'ü yaralı, 2 jandarma personelimizi tedbir amaçlı Kayseri'ye sevk ettik. Toplamda 30 yaralı var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay adli olarak da soruşturuluyor. Havanın yağışlı ve yolun kaygan olması kazaya sebebiyet vermiş olabilir."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)SİVAS&#039;TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 27 YARALI (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİVAS'TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN ...
(Görüntülü)SİVAS&#039;TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 27 YARALI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİVAS'TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN ...
Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 27 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi; 3 ...
Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 27 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi; 3 ...
(Görüntülü)SİVAS&#039;TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 27 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİVAS'TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN ...
Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi ...
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ...
Sivas'ta dağcılar Kızıldağ'ın zirvesinde ay yıldızlı bayrağı göndere çekti
YEREL HABERLER Sivas'ta dağcılar Kızıldağ'ın zirvesinde ay yıldızlı ...
Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti
Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni sezona hazır
YEREL HABERLER Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yeni ...
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
YEREL HABERLER Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk ...
Sivassporlu Dia Saba, Fenerbahçe maçında takımına güveniyor:
YEREL HABERLER Sivassporlu Dia Saba, Fenerbahçe maçında takımına ...
Sivassporlu Dia Saba: Fenerbahçe çok iyi takım, elimizden geleni yapacağız
YEREL HABERLER Sivassporlu Dia Saba: Fenerbahçe çok iyi takım, ...
Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ulaş'ta iş yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Ulaş'ta iş yerleri denetlendi
AK Parti'li Yılmaz'dan "Türkiye Yüzyılı" için destek çağrısı:
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz'dan "Türkiye Yüzyılı" için destek ...
(Görüntülü) &#039;DOĞAYLA BULUŞAMAYAN ÇOCUKLARDA STRES YOĞUNLUĞU GÖRÜLÜYOR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'DOĞAYLA BULUŞAMAYAN ÇOCUKLARDA ...
'Doğayla buluşamayan çocuklarda stres yoğunluğu görülüyor'
YEREL HABERLER 'Doğayla buluşamayan çocuklarda stres yoğunluğu ...
Sivas'ta THM Korosu konser verdi
YEREL HABERLER Sivas'ta THM Korosu konser verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.