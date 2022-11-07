GÜNCELLEME - Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İstanbul'daki Tuzla Geri Gönderme Merkezinden Diyarbakır'a götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan Yücel Y. (37) yönetimindeki 34 VDF 80 plakalı otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Suriye uyruklu M.H. ile A.M. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Yücel Y, yedek şoför Atar Y. (41) ve 3'ü jandarma personeli 30 kişi, Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olanlar, ilk müdahalenin ardından Sivas, Kayseri ve Malatya'daki hastanelere sevk edildi.

Kazada devrilen otobüsün iş makinesiyle kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

- Otobüste 45 kişi bulunuyordu

Gürün Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan Diyarbakır'a Suriyeli göçmenleri taşıyan otobüs yoldan çıkarak kaza yaptı. Otobüste 38'i Suriyeli, 2'si şoför, 5'i jandarma personelimiz olmak üzere 45 kişi bulunuyordu. 2 Suriyeli olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. 10 Suriyeli de ağır yaralı durumda, bunlardan bazılarını bölge hastanelerine sevk ettik. 5 jandarma personelimizden de 3'ü yaralı, 2 jandarma personelimizi tedbir amaçlı Kayseri'ye sevk ettik. Toplamda 30 yaralı var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay adli olarak da soruşturuluyor. Havanın yağışlı ve yolun kaygan olması kazaya sebebiyet vermiş olabilir."





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