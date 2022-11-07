Sivasspor'da Keita ve Erdoğan'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncuları Kader Keita ve Erdoğan Yeşilyurt'un doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'da bulunan Demir Grup Sivasspor'da futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Kader Keita için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

İki futbolcu, hazırlanan doğum günü pastasını kesti, teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Açıklamada, "Erdoğan ve Keita'nın doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.