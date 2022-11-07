Ulaş'ta belediyenin hayırsever desteğiyle yaptırdığı mescit ibadete açıldı

Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, belediyenin hayırseverlerin desteğiyle belediyeye ait akaryakıt istasyonuna yaptırdığı mescit törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, hayırseverlerin destek verdiği mescidi kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

Mescidin 15 kadın ve 15 erkek kapasitesi bulunduğunu belirten İlbey, "Akaryakıt istasyonuna gelen vatandaşlarımız huzur içerisinde ibadetlerini yapabilecekler." dedi.

İlbey, mescit yanına çocuk parkı da yapacaklarını ifade etti.

Mescidin yapımına destek veren hayırsever Ziyeattin Aksoy ise katkılarından dolayı belediye personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İzzet Kendir'in yaptığı duayla mescit ibadete açıldı.

Törene, Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.