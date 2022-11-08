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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Devlet Tiyatrosu, 2 oyunla 3 sahnede perde açacak

AA

Sivas Devlet Tiyatrosu, 2 oyunla 3 sahnede perde açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2022-2023 tiyatro sezonunun 6. haftasında 2 oyunla 3 sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, 9-12 Kasım tarihlerinde, Toygun Orbay'ın kaleme aldığı ve Burcu Aksakal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyun, Bolu ve Zonguldak'ta sahnelenecek.

SDT, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise final bölümü interaktif yapısıyla seyirci tarafından belirlenen bilim kurgu tarzındaki "Yapay Zeka" oyunuyla perdelerini açacak.

Bülent Usta'nın kaleme aldığı Mehmet Yıldız'ın yönettiği "Yapay Zeka", 10-11 Kasım'da saat 19.30'da, 12 Kasım Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisinin karşısına çıkacak.

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