Sivasspor ligde 3 maçtır puana hasret

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor, bu kulvarda üst üste üçüncü kez sahadan yenik ayrıldı.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenerek elde eden kırmızı-beyazlılar, son 3 maçından puan çıkaramadı.

Ligin 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Sivas temsilcisi, 12. haftada ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 kaybetti.

Ligin alt sıralarından kurtulma adına Fenerbahçe deplasmanında önemli bir karşılaşmaya çıkan Sivasspor, rakibine 1-0 kaybederek 3 puan hasretine son veremedi.

Geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan Demir Grup Sivasspor, topladığı 10 puanla 17. sıraya geriledi. Kırmızı-beyazlılar ligde geride kalan 13 haftada rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.

Sivas ekibi, ligin 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Kırmızı-beyazlılar, mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise ise H Grubu'nu 11 puanla lider tamamlayıp, doğrudan son 16 turuna kalmayı başarmıştı.





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