Şarkışla'da hayırseverler tarafından yaptırılan "Masal Sokağı" hizmete açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırseverler tarafından bir ilkokula yaptırılan "Masal Sokağı" ve çok amaçlı salon hizmete açıldı.

Şehit Doğan Kaya İlkokulunda hayırseverler tarafından yaptırılan Masal Sokağı ve çok amaçlı salonun açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, masal sokağının ve salonun okul aile birliği ve hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını söyledi.

Dolaş, eğitime katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise insanların çocuklar arasında kendisini huzurlu hissettiğini belirtti.



Çocukların arasında masal dinlemenin ayrı bir mutluluk verdiğini aktaran Oğuz, "Çocukluk dönemimizde babaannemiz bize masal anlatırdı ve sürekli aynı masalları dinlemekten bile çok hoşlanırdık. Çocukluğumuzda masallarla büyüdük." dedi.

Şimdiki çocukların uğraşlarının biraz farklı olduğunu vurgulayan Oğuz, şunları kaydetti:

"Anne ve babalar çocuklarına şimdi ya televizyonda çizgi filmi açıyorlar, ya da ellerine tablet veya akıllı telefonları veriyorlar. Aileler çocukları bir kenara itip, onlarla birebir canlı bir şekilde karşılıklı iletişim içerisinde olmuyor. Çocuklarla iletişim kurmanın yöntemi masallardır."

Okul Müdürü Eray Emrah Taşkıran da oluşturdukları masal sokağında öğrencilere masal anlatacaklarını söyledi.

Konferans salonunu da çok amaçlı salon haline getirdiklerini belirten Taşkıran, salonu aynı zamanda mini bir sinema salonu olarak kullanacaklarını ifade etti.

Taşkıran, amaçlarının çocukları sosyal ve kültürel açıdan geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından masal sokağı ve çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi.



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