Sivas'ta deprem tatbikatı yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından deprem tatbikatı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği, Ulaş'ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yıkılma ve çatlaklar meydana geldi, jeneratör dairesinde yakıt sızıntısına bağlı yangın çıktı.

Mor, sarı ve kırmızı kod anonsu verilerek AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, kriz masasının derhal oluşturulmasını istedi.



Bu esnada jeneratör dairesinde yakıt sızıntısına bağlı çıkan yangın, Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü, hastalar ve yangında yaralanan vatandaşlar, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Başarıyla icra edilen tatbikat, yeşil kod verilerek sonlandırıldı.

Hastane Başhekim Yardımcısı ve HAP Başkanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün burada olası bir deprem durumunda karşılaşabileceğimiz sorunlarla alakalı tatbikat gerçekleştirdik. Allah gerçeğini yaşatmasın fakat böylesi durumlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kurumlar arası koordinasyonun da başarılı bir şekilde uygulandığı tatbikat oldu." ifadelerini kullandı.

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