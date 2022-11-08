Sivas'ta 15. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilik, belediye ile Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneği'nin (SİFAHOD) iş birliğiyle 15. Sivas Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 1931'de şehirde yapılan ilk şölende olduğu gibi bugün de aşık sazının ve sözünün güzelliğinin yaşanacağını söyledi.

Sivas'ın, aşıklık geleneğinin bütün canlılığı ile devam ettiğini ve sözlü kültürün izlerinin halen yaşadığı bir il olduğunu belirten Şimşek, "Aşıklar bu topraklarda yüzlerce yıldır, Türkçenin en temiz haliyle söz söylemiş, hayat karşısındaki duruşlarını, saf ve dolaysız ifadelerle seslendirmişlerdir." dedi.

Şimşek, aşık sesinin en gür ve en güzel duyulduğu diyarlardan birisinin Sivas olduğunu vurgulayarak, "Kökü çok derinlere uzanan aşıklık geleneği meşke dayanarak devam eder ve devasa bir sözlü kültürü beraberinde kuşaktan kuşağa taşır." diye konuştu.

- "Sivas türkülerin başkenti olarak tanınır"

Sivas'ın yerel kültüründe bu sözlü geleneğin büyük payı olduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Aşık Veysel'in, Ruhsati'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Sefil Selimi'nin dile getirdiği hakikat, işaret ettikleri anlam dünyası, birbirini takip eder ve tamamlar. Sivas'ın kültür çevresinde bu aşıklar, şiirleriyle, nağmeleriyle, sazları ve sözleriyle bilinirler. 'Türkülerin başkenti' olarak tanınan Sivas, aynı zamanda halk kültürü araştırmalarının da önemli merkezlerinden biri olmuştur. Aşık edebiyatımızın derlenip kayda geçirilmesinde ve bugünlere intikalinde Sivaslı araştırmacı ve bilim adamlarının büyük katkısı vardır. Muzaffer Sarısözen, İbrahim Aslanoğlu, Prof. Dr. İlhan Başgöz, Vehbi Cem Aşkun, Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek gibi pek çok değerli araştırmacı gerek Sivas'ta gerek yurt sathında yaptıkları çalışmalarla, türkülerimizi ve muazzam söz hazinemizi unutulmaktan kurtarmışlardır."

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise Aşıklar Bayramı'nın Sivas için önemli bir gelenek haline geldiğini söyledi.

Programa 6 ülkeden ve 12 şehirden saz ve söz ustalarının katıldığını belirten Duman, "Sivas aşıklar ve ozanlar şehridir. Bu şehrin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli ozanlar ve şairler dünyanın her yerinde kendilerinden söz ettirmiştir ve Sivas'ın aşıklar ve ozanlar şehri olmasına önemli katkıda bulunmuşlardır." dedi.

SİFAHOD Başkanı Ahmet Ayık da programın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Programa yurt içinden, Irak, Kazakistan, İran, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan katılan sanatçılar eserlerini seslendirdi.

Aşıklar Bayramı'nda aşıklar tarafından leb değmez geleneği de icra edildi.









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