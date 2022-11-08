Sivas’ta 2 düzensiz göçmenin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 2 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği, 43 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

Tedavisi tamamlanan sürücü Yücel Y. (37) Gürün İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yücel Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'daki Tuzla Geri Gönderme Merkezinden Diyarbakır'a götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan Yücel Y. yönetimindeki 34 VDF 80 plakalı otobüs dün Malatya-Kayseri kara yolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde, kontrolden çıkarak devrilmişti.

Kazada Suriye uyruklu M.H. ile A.M. (29) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5'i jandarma personeli, 2'si otobüs şoförü, 38'i Suriye uyruklu düzensiz göçmen olmak üzere 43 kişi yaralanmıştı.

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