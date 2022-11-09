Sivas'a yeni "Kadın Konukevi" yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'a yeni "Kadın Konukevi" yapılacak

AA

Sivas'a yeni "Kadın Konukevi" yapılacak

SİVAS (AA) - Sivas'a yeni "Kadın Konukevi" yapılması için belediye ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, valilikte gerçekleştirilen imza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Harun Tan katıldı.

Törende konuşan Şimşek, şehirde 2012 yılından itibaren kullanılan 20 kişilik kadın konukevi binasının hizmet verdiğini belirtti.

Fiziki koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerle yeni bir kadın konukevine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Şimşek, "Bu kapsamda mülkiyeti hazineye ait olan ancak Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen arazi üzerinde 5 bin metrekare alanda 40 yatak kapasiteli yeni bir kadın konukevi ile tefrişini belediyemiz yapma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Binanın yapımı ve tefrişatının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devredileceğini aktaran Şimşek, "2 katlı tam korunaklı bina, ülkemizde örnek bir kadın konukevi olarak hizmet verecek. Bu vesileyle bu örnek tesisin hayata geçmesinde nezaketinden ve duyarlılığından dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

- Yaşlılar Yaşam Merkezi de yapılacak

Bilgin ise sosyal devlet ve sosyal belediyecilik gereği devletin birçok alanda mağdurların, sorun yaşayan dezavantajlı grupların yanlarında olduğunu belirtti.

Bu anlamda belediye olarak üzerlerine düşen ne görev varsa kurumlar arası işbirliği içerisinde çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu protokolü imzalayarak hayata geçireceğimiz kadın konukevi de bunlardan bir tanesi. Belediye olarak kadın konukevimizin inşasını üstlenmiş bulunmaktayız. Yine aynı bölgede mülkiyeti hazineye ait olan başka bir arsanın da tahsisini alarak Yaşlılar Yaşam Merkezi yapacağız. Bu projeyi önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kurumlarımızın işbirliği içerisinde çalışmasını, şehrimizin kalkınması ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda önemsiyoruz."

Konuşmaların ardından kadın konukevi için hazırlanan protokol imzalandı.

5 bin metrekare alanda inşa edilecek olan 40 yatak kapasiteli yeni projede, yaşam odaları, sağlık odası, 0-6 yaş etkinlik ve çocuk oyun odaları, etüt odası, gözlem odası, engelli odası, sosyal aktivite alanları, çamaşır ve ütü odaları, teras, bahçe ve balkonlar yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta 2 düzensiz göçmenin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Sivas’ta 2 düzensiz göçmenin öldüğü kazayla ilgili ...
Sivas'ta 15. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta 15. Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı ...
Sivas'ta deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta deprem tatbikatı yapıldı
Sivasspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Sivasspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
Sivas'ta otobüs kazasında yaralanan göçmenlerden 9'unun tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Sivas'ta otobüs kazasında yaralanan göçmenlerden ...
(Görüntülü) SİVAS&#039;TA HASTANEDE DEPREM VE YANGIN TATBİKATI; GERÇEKÇİ MAKYAJ YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS'TA HASTANEDE DEPREM VE YANGIN ...
(Görüntülü) SİVAS&#039;TA HASTANEDE DEPREM VE YANGIN TATBİKATI; GERÇEKÇİ MAKYAJ YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS'TA HASTANEDE DEPREM VE YANGIN ...
Sivas'ta hastanede deprem ve yangın tatbikatı; gerçekçi makyaj yapıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta hastanede deprem ve yangın tatbikatı; ...
Şarkışla'da hayırseverler tarafından yaptırılan "Masal Sokağı" hizmete açıldı
YEREL HABERLER Şarkışla'da hayırseverler tarafından yaptırılan ...
(Görüntülü)SİVAS&#039;IN YÜKSEKLERİNDE KAR YAĞIŞI 
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİVAS'IN YÜKSEKLERİNDE KAR YAĞIŞI 
Sivas'ın yükseklerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Sivas'ın yükseklerinde kar yağışı
Sivasspor ligde 3 maçtır puana hasret
YEREL HABERLER Sivasspor ligde 3 maçtır puana hasret
Sivas Devlet Tiyatrosu, 2 oyunla 3 sahnede perde açacak
YEREL HABERLER Sivas Devlet Tiyatrosu, 2 oyunla 3 sahnede perde ...
Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Ulaş'ta belediyenin hayırsever desteğiyle yaptırdığı mescit ibadete açıldı
YEREL HABERLER Ulaş'ta belediyenin hayırsever desteğiyle yaptırdığı ...
Sivasspor'da Keita ve Erdoğan'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
YEREL HABERLER Sivasspor'da Keita ve Erdoğan'a sürpriz doğum günü ...
(Görüntülü)SİVAS&#039;TA GÖÇMENLERİ TAŞIYAN YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; 2 ÖLÜ, 30 YARALI (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİVAS'TA GÖÇMENLERİ TAŞIYAN YOLCU ...
GÜNCELLEME - Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, ...
(Görüntülü)SİVAS&#039;TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 27 YARALI (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİVAS'TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN ...
(Görüntülü)SİVAS&#039;TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 27 YARALI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİVAS'TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN ...
Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 27 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi; 3 ...
Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 27 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi; 3 ...
(Görüntülü)SİVAS&#039;TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ 3 ÖLÜ, 27 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİVAS'TA DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN ...
Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta otobüs devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.