Sivas'a yeni "Kadın Konukevi" yapılacak

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SİVAS (AA) - Sivas'a yeni "Kadın Konukevi" yapılması için belediye ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, valilikte gerçekleştirilen imza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Harun Tan katıldı.

Törende konuşan Şimşek, şehirde 2012 yılından itibaren kullanılan 20 kişilik kadın konukevi binasının hizmet verdiğini belirtti.

Fiziki koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerle yeni bir kadın konukevine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Şimşek, "Bu kapsamda mülkiyeti hazineye ait olan ancak Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis edilen arazi üzerinde 5 bin metrekare alanda 40 yatak kapasiteli yeni bir kadın konukevi ile tefrişini belediyemiz yapma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Binanın yapımı ve tefrişatının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devredileceğini aktaran Şimşek, "2 katlı tam korunaklı bina, ülkemizde örnek bir kadın konukevi olarak hizmet verecek. Bu vesileyle bu örnek tesisin hayata geçmesinde nezaketinden ve duyarlılığından dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

- Yaşlılar Yaşam Merkezi de yapılacak

Bilgin ise sosyal devlet ve sosyal belediyecilik gereği devletin birçok alanda mağdurların, sorun yaşayan dezavantajlı grupların yanlarında olduğunu belirtti.

Bu anlamda belediye olarak üzerlerine düşen ne görev varsa kurumlar arası işbirliği içerisinde çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu protokolü imzalayarak hayata geçireceğimiz kadın konukevi de bunlardan bir tanesi. Belediye olarak kadın konukevimizin inşasını üstlenmiş bulunmaktayız. Yine aynı bölgede mülkiyeti hazineye ait olan başka bir arsanın da tahsisini alarak Yaşlılar Yaşam Merkezi yapacağız. Bu projeyi önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kurumlarımızın işbirliği içerisinde çalışmasını, şehrimizin kalkınması ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda önemsiyoruz."

Konuşmaların ardından kadın konukevi için hazırlanan protokol imzalandı.

5 bin metrekare alanda inşa edilecek olan 40 yatak kapasiteli yeni projede, yaşam odaları, sağlık odası, 0-6 yaş etkinlik ve çocuk oyun odaları, etüt odası, gözlem odası, engelli odası, sosyal aktivite alanları, çamaşır ve ütü odaları, teras, bahçe ve balkonlar yer alacak.

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