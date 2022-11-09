STSO'dan öğrencilere kırtasiye yardımı

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SİVAS (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) işbirliğinde öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuldu.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın konferans salonunda düzenlenen programa STSO Başkanı Mustafa Eken, Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım, odanın yönetim kurulu üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

Eken, programda yaptığı konuşmada, iş insanları olarak eğitime her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

Önceki yıllarda öğrencilere kışlık bot, kırtasiye ve tablet desteği sağladıklarını anımsatan Eken, "Öğretmenlerimizden, okul müdürlerimizden, köy okullarımızdan gelen tüm taleplere elimizden geldiğince yardımcı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu katkıları gururla yapıyoruz. Bu desteklerde her zaman yanımızda olan TOBB'a, odamızın yönetimine, meclisine ve 8 bin üyemize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım ise 80 bin liralık kırtasiye desteğinin, müdürlük olarak belirlenecek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını aktararak, Eken ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Eken, 80 bin liralık kırtasiye çekini Yıldırım'a takdim etti.

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