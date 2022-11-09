Yıldızeli Navruz Barajı sulaması inşaatında çalışmalar sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesine Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Navruz Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor.

DSİ Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, projenin tamamlanmasıyla Sivas'ta 55 bin dekar tarım arazisinde modern borulu sistemiyle sulama yapılacağını belirtti.

Bölgede 39 bin 390 dekarlık alanın sulamaya açıldığını aktaran Akca, "Bölgede yapılacak sulu tarım ile 4 bin 950 kişiye istihdam ve 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 43 milyon 226 bin 135 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verdi.

Akca, projenin tamamlanması ile bölgede ürün çeşitliliğinin artacağını ve tarıma dayalı sanayinin gelişerek bölge halkının sosyoekonomik gelişim göstermesine katkı sağlanacağını vurguladı.

Proje hakkında bilgiler aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıldızeli Nevruz Barajı Sulaması işi kapsamında, toplam 47 bin 300 metre ana boru hattı ve toplam 147 bin 400 metre yedek boru hattı yapılacaktır. Ana boru hattında 39 bin 700 metre CTP ve 7 bin 600 metre HDPE olmak üzere toplam 40 bin 800 metre boru imalatı tamamlanmıştır. Yedek boru hatlarında ise 5 bin 200 metre CTP ve 132 bin 600 metre HDPE olmak üzere toplam 137 bin 800 metre boru imalatı tamamlanmıştır. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2023 yılı sulama sezonunda açılması planlanmaktadır."

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