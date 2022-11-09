Suşehri'nde park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Camiorta Mahallesi eski sebze pazarı alanında oto galericilik yapan D.A'ya ait park halindeki 58 KC 713 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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