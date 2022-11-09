Şarkışla'da "Aile Okulu Projesi"ne katılan veliler sertifika aldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Aile Okulu Projesi" kapsamında eğitim alan velilere sertifikaları verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan proje kapsamında, Şarkışla Abdüllatif Şener Ortaokulu'nda sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, eğitimin ilk durak noktasının aile olduğunu söyledi.

Ailelerin eğitim camiasına verdikleri desteğin öğrencilerine verilen bir destek olduğunu belirten Yurt, kursiyerlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ise velilerin projeye ilgi ve desteğinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

İlçedeki 18 okulda 532 velinin eğitimlerinin devam ettiğini aktaran Aydemir, eğitim-öğretim yılı sonuna kadar periyodik olarak tüm okullarda kursların açılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından rehber öğretmeni Duran Ergin tarafından verilen 44 saatlik eğitime katılan 43 veliye sertifikaları takdim edildi.

Törene, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Karataş, Osman Öztürk, Mümin Yılmaz, Abdüllatif Şener Ortaokulu Müdürü Murat Kalkan ve Mehmet Emin Tuna Ortaokulu Müdürü Abdullah Kılıç katıldı.



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