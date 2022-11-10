Sivas'ta 27 lise öğrencisi Atatürk'ün hayatını tuvale yansıttı

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SİVAS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, Sivas'ta lise öğrencilerince kara kalem sergisi açıldı.

Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi öğrencilerince yapılan kara kalem çalışmalarının yer aldığı "Atatürk'ün Hayatı" konulu serginin açılışı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışı yapan Vali Yılmaz Şimşek, sergiyi gezdikten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını başarılı şekilde tuvale yansıtan öğrencileri tebrik etti.

Okulun müdürü Ferhat Gencer, öğrencilerin, görsel sanatlar öğretmenlerinin eşliğinde yaklaşık 3 aylık çalışmayla eserleri ortaya çıkardığını belirterek, özellikle Milli Mücadele döneminden Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen dönemi yansıtan resimlere davetlilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Serginin gün boyu ziyarete açık olacağını aktaran Gencer, "10 Kasım etkinlikleri kapsamında açılan sergimizde öğrencilerimizin 27 kara kalem çalışması yer alıyor. Amacımız, Büyük Önder Atatürk'ün hayatını doğumundan ölümüne kadar kronolojik olarak sergilemekti. Eserlere gösterilen yoğun ilgiye baktığımızda bunu başardığımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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