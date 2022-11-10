Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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SİVAS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Sivas'ın Hafik, Şarkışla, Ulaş, Suşehri ve Zara ilçelerinde törenlerle anıldı.

Hafik Kaymakamı Kadir Algın ve Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, Hafik Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, anma programı düzenlendi.

Programda, öğrenciler tarafından Atatürk ile ilgili şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Anma programı sonrasında öğrenciler tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili yaptıkları eserler sergilendi.

- Şarkışla

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılanlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Şehit Nurcan Karakaya Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan anma programı ise Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Burada öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

- Ulaş

Ulaş Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Selçuk Baş ve Belediye Başkanı Turan İlbey çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, tarih öğretmeni Rukiye Arıcan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, türküler seslendirdiği programa, Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Suşehri

Suşehri Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda Kaymakam Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Suşehri Öğretmenevi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve öneminin belirten konuşmalar yapıldı.

Şiirlerin okunmasının ardından, Ulu Önder Mutafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rasim Sayın, Emniyet Müdürü Erkin Kürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız tarafından ödülleri verildi.



- Zara

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi.



Cumhuriyet Ortaokulu'nda devam eden programda, ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladıkları oratoryo gösterimi yapıldı.



Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği programda, Atatürk temalı şiirlerin okunması ve anasınıfı öğrencilerin hazırladıkları serginin ziyaret edilmesi ile program sona erdi.

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