Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile HangiKredi Ümraniyespor 12 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.