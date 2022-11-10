Uzmanından zatürrede erken tanı uyarısı

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SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı doktor Neslihan Taş, zatürrede erken ve uygun antibiyotik tedavisinin ölüm oranlarını azalttığını belirtti.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında "zatürre" olarak bilinen pnömoninin, mikroorganizmaların neden olduğu akciğer dokusunun iltihabı olarak tanımlandığını aktardı.

Zatürrenin en sık belirtileri arasında öksürük, balgam, ateş, göğüs ve sırt ağrısı, hızlı nefes alıp verme, göğüste hırıltı, kusma, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik ve iştahsızlığın yer aldığını aktaran Taş, "Şikayetleri dinleyen doktor, muayeneden sonra akciğer filmi, kan testleri, balgam kültürü gibi testler isteyebilir. Hastalığın erken tanınması, mikrobiyolojik örnekler alındıktan sonra erken ve uygun tedavisi sonuçlarını iyileştirmek açısından önem taşır. Zatürre hastalarının çok önemli bir bölümü hastaneye yatırılmadan tedavi edilebiliyor. Zatürrede erken ve uygun antibiyotik tedavisi ölüm oranlarını azaltmaktadır." ifadelerini kullandı.





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