Zara'da vatandaşlara 5 bin fidan dağıtıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde vatandaşlara 5 bin fidan dağıtıldı.

Zara Orman İşletme Müdürlüğü önünde düzenlenen dağıtım töreninde 5 bin adet sarı çam fidanı toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara verildi.

Zara Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Türkiye Yüzyılına Nefes" Kampanyası kapsamında "Hep birlikte fidan dikiyoruz" sloganı ile 2 bin 500 vatandaşa 5 bin adet sarı çam fidanının bireysel ağaçlandırmayı teşvik etmek amacıyla dağıtıldığı bildirildi.

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