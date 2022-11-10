Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

A﻿BD, Rusya'nın savaşta 100 bin asker kaybettiğini tahmin ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

M.A. (60) yönetimindeki 44 AK 900 plakalı kamyon, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.