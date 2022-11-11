Sivasspor, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geride kalan 13 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Sivas temsilcisi, 10 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Ümraniyespor maçı öncesi Leke James ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunuyor.

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