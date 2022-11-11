Sivas'ta THM Korosu "Ata'yı Anma" konser verdi

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SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları "Ata'yı Anma" konseri düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde, koro şefi Solmaz Kadıoğlu idaresindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde Atatürk'ün sevdiği ve Atatürk ile ilgili türküleri seslendirdi.

Konseri çok sayıda müziksever izledi.

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