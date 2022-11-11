Ulaş'ta 10 bin fidan toprakla buluşturuldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında dikim alanı olarak hazırlanan ve üç sahadan oluşan 25 dönüm araziye 10 bin fidan dikildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" fidan dikim kampanyası kapsamında, Ulaş Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş öncülüğünde çam, dişbudak, akçaağaç ve yabani badem fidanları toprakla buluşturuldu.

İlçe protokolü ve vatandaşlar ile Ulaş Gölü mesire alanına fidan diken Baş, ülke genelinde başlatılan projeye destek olduklarını söyledi.

Ulaş'ta 10 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Baş, "İnşallah bu projeyle ülkemizde ve ilçemizde yeşil alanlar daha da artacak. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir." dedi.

Fidan dikme programına Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, kurum personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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