Şarkışla'da 2 bin fidan toprakla buluşturuldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında 2 bin fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" fidan dikim kampanyası kapsamında, ilçeye bağlı İyecik köyünde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimi sonrası açıklama yapan Kaymakam Gökhan Dolaş, fidan dikmenin önemine değinerek, "Bugün bizlere hem öğrencilerimiz hem mesleğe yeni başlamış öğretmenlerimiz ve kamu kurumunda çalışan personellerimiz eşlik etti. Vatandaşlara tavsiyemiz özellikle bu aylarda ellerindeki bütün fidanlarını diksinler. İnşallah gelecek nesillere daha yeşil, daha huzurlu bir memleket bırakmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Şarkışla Ağaçlandırma Şefi Tarık Karabenli ise fidan dikiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğine, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ünal Tolga Katı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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