Hafik'te 1250 fidan toprakla buluşturuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında ilçenin çeşitli bölgelerinde 1250 sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Hafik Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen etkinlikte, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hafik Orman İşletme Seyfullah Köroğlu, yaptığı konuşmasında, fidanın dikiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

Köroğlu, ilçenin çeşitli bölgelerinde 1250 adet sarıçam fidanının toprakla buluşturulacağını söyledi.

Daha yeşil bir doğa için etkinliğe katılanlara teşekkür eden Köroğlu, "Dikeceğimiz her fidan daha yeşil bir doğa için umut olacak. Geleceğe bıraktığımız en güzel miraslardan biri de diktiğimiz bu fidanlar olacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.