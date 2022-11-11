Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Sivasspor son bölümde ise taktik ağırlıklı hazırlıklar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile HangiKredi Ümraniyespor yarın saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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