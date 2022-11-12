Sivas'ta sis etkili oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Sürücüler, kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda mesafeyi açarak yavaş seyretmeye çalıştı.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, Buruciye Medresesi ile Kızılırmak ve tarihi Eğri Köprü, sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.

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