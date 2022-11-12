Kırsalda yaşayan çocuklara, gezici kütüphane ile kitap sevgisi aşılanıyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Türkiye'de en çok köye sahip illerden Sivas'ta, Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi bünyesinde yaklaşık 8 yıldır hizmet veren gezici kütüphane otobüsü, kırsalda yaşayan çocuklara kitap sevgisini aşılıyor.

Kentte 1967 yılında kurulan ve 2015'ten itibaren yeni binasında hizmet vermeye devam eden Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi, bünyesindeki gezici kütüphane otobüsü ile köylerde ve kırsal mahallelerde yaşayan çocukların gönlünü fethediyor.

Yaklaşık 8 yıldır 1234 köye sahip kenti dolaşarak çocuklara kütüphane ve ücretsiz internet hizmeti sunan otobüs, kitap okuma alışkanlığını kısa sürede kent geneline yaymayı başardı.

Gezici kütüphane bugüne kadar yaklaşık 500 köyde binlerce öğrenciye ulaştı.

Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Serhan Kaburcuk, AA muhabirine, gezici kütüphane otobüsünün Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2015'te hediye edildiğini belirterek, "Sivas, Türkiye'nin en büyük ve en çok köye sahip illerinden birisi. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan gençlerimiz ve çocuklarımızın kitaplara ve kütüphanelere ulaşma imkanı oldukça fazla. Köy ve kırsal mahallelerdeki çocuklarımız ise bu imkandan uzak kalıyor. Bu eksikliği gidermek için bu hizmeti veriyoruz." dedi.

- Otobüsün içindeki 2 bin kitap sürekli güncelleniyor

Kaburcuk, gezici kütüphanede yaklaşık 2 bin kitap bulunduğunu, koleksiyonu da sürekli güncellediklerini dile getirdi.

Çocukların gezici kütüphane aracındaki bilgisayarlardan internete de girebildiğini aktaran Kaburcuk, "Ayrıca aracın içindeki kitapları da isteyen çocuklarımıza 14 gün ödünç veriyoruz. Aynı zamanda il ve ilçe kütüphanelerimizde yaptığımız resim, matematik, zeka oyunları gibi etkinlikleri zaman zaman gittiğimiz aracımızda da yapıyoruz." diye konuştu.

- Haftanın 4 günü yollarda

Kaburcuk, gezici kütüphanenin yılın her mevsimi hizmet verdiğini, özellikle kış mevsiminde ısıtma sistemi sayesinde çocukların sıcak ortamda kitap okumanın keyfini çıkardıklarını anlattı.

Gidilecek köylerin öncelik sırasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olup belirlediklerini belirten Kaburcuk, "Daha çok öğrenciye sahip ve özellikle taşımalı sistemle eğitim veren köylere öncelik veriyoruz. Bu şekilde daha çok çocuğa hizmet götürmüş oluyoruz. Gezici kütüphane aracımız haftanın 4 günü köylere ve kırsal mahallelere giderek hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

- "Araç gerçekten çok güzelmiş"

Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Güney köyüne gelen gezici kütüphaneden faydalanan Şehit Uzman Çavuş Sadettin Yazıcı Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Belinay Yalnız, kitap okumayı çok sevdiğini dile getirerek, "Araç gerçekten çok güzelmiş. Kitap okumamız için buraya kadar geldikleri için ağabeylerime de çok teşekkür ediyorum. Boş vakitlerimde hep kitap okuyorum çünkü okudukça kendimi daha iyi hissediyorum." dedi.

Kitap okumanın zihnini geliştirdiğini anlatan Alibaba Mahallesi'ndeki Vakıfbank İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Melek Aksu da gezici kütüphane otobüsünü tamamen çocuklar için yapıldığı için çok eğlenceli bulduğunu söyledi.





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