Futbol: Spor Toto Süper Lig

Buzdolabını Kim İcat Etti?

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Bozbey, Ali Tuna

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Ulvestad, N'Jie, Dia Saba, Gradel, Yatabare

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Serkan Göksu, Sackey, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir

Goller: Dk. 27 Avounou (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 31 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 33 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İlk tehlikeli atak 4. dakikada Ümraniyespor'dan geldi. Ceza yayının solunda topla buluşan Del Valle'nin sert şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

6. dakikada Dia Saba'nın pasıyla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşuna son anda hamle yapan Allyson tehlikeyi önledi.

15. dakikada Del Valle'nin penaltı noktası yakınlarında rakip defansın arasından çektiği şutta top direğin yanından dışarıya gitti.

16. dakikada ceza yayının sağından Geraldo'nun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

27. dakikada konuk ekip öne geçti. Avounou'nun ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutunda top Caner Osmanpaşa'ya çarparak yakın köşeden filelere gitti: 0-1

31. dakika ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından sol çaprazda topla buluşan Gradel içeriye doldurdu. Altıpasa yakın noktada Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

45. dakikada orta alandan hızlı çıkan Ümraniyespor'da, Avounou'nun ceza yayının gerisinden vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.









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