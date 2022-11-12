Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Bozbey, Ali Tuna

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal, Robin Yalçın (Dk. 46 Keita), Ulvestad (Dk. 46 Hakan Arslan), N'Jie, Dia Saba, Gradel (90+1 Ahmed Musa), Yatabare

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar (Dk. 70 Kartal Yılmaz), Serkan Göksu (Dk. 71 Onur Ayık), Sackey, Avounou (Dk. 76 Mrsic), Geraldo (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Del Valle (Dk. 60 Bettaieb), Umut Nayir

Goller: Dk. 27 Avounou, Dk. 83 Mrsic (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 31 Yatabare, Dk. 59 N'Jie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 33 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor karşılaşması 2-2 sona erdi.

47. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen N'Jie'nin pasıyla topla buluşan Gradel'in vuruşunda kaleci Orkun Özdemir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Del Valle'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarıya gitti.

52. dakika Dia Saba'nın pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazda altıpasa doğru hareketlenen N'Jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

59. dakikada Sivasspor öne geçti. Dia Saba'nın ara pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen N'Jie, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 2-1

61. dakikada kırmızı-beyazlı takım baskıyı artırdı. Keita'nın ceza yayının gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

63. dakikada ev sahibi ekip N'Jie ile hızlı çıktı. Bu futbolcunun ortasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Gradel, altıpasta Dia Saba'yı gördü. Ümraniyespor savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Bettaieb'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Caner Osman Paşa'yı geçen top Ziya Erdal'a çarptı. Ümraniyesporlu futbolcuların itirazı üzerine hakem VAR'a giderek pozisyonu inceledikten sonra elle müdahale olduğuna karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mrsic, kalenin ortasına yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.













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