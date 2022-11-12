Sivas'ta 2 katlı ahşap yapıda çıkan yangın söndürüldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ta parktaki 2 katlı ahşap yapı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezindeki 27 Haziran Öğretmenler Parkı'nda yer alan ve daha önce restoran olarak kullanıldığı öğrenilen 2 katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede ahşap binayı saran yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ahşap bina tamamen yandı.

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