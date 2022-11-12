Ulaş'ta "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Ulaş İlkokulu'nda Kaymakam Selçuk Baş koordinesinde yapılan tatbikata Belediye Başkanı Turan İlbey, polis, jandarma ekipleri, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Tatbikat öncesi bilgilendirmenin ardından saat 18.57'yi gösterdiğinde çök, kapan, tutun hareketi yapıldı.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Baş, "Bu tatbikat, millet olarak afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara hazırlanılması açısından çok önemli. Devlet olarak toplumun her kesiminde afet farkındalığını yaygınlaştırmak ve yerleşik hale getirmek için çalışıyoruz." dedi.

















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