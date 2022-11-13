STSO'nun meclis üyesi ve meslek komite seçimleri başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) meclis üyesi ve meslek komite seçimleri başladı.

Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 4 bin 702 üye, 25 meslek komitesini temsil edecek 67 meclis üyesini seçmek için sandık başına gitti.

STSO'nun yönetim kurulu başkanı adaylarından mevcut başkan Mustafa Eken ile diğer aday Zeki Özdemir, oy kullanmadan önce gazetecilere açıklama yaptı.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Eken, "Üyelerimiz bugün demokratik ortamda Sivas'ın tüccar ve sanayicisinin temsilcisini seçecek. Burada Zeki Bey ve arkadaşlarına, bizimle beraber yol yürüyen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin galibi Sivas olacaktır. Kişiler gelip geçicidir. O yüzden hiçbir gerginlik, taşkınlık olmadan bu seçimlerin biteceğini buradan Zeki Bey ile beraber belirtmiş oluyoruz." dedi.

Özdemir de kentin en büyük sivil toplum kuruluşu olan STSO'nun seçimlerini gerçekleştirmek üzere olduklarını dile getirerek, "Hepimiz sükunet içerisinde birbirimizi yormadan, üzmeden, arkadaşlık, dostluk ilişkilerimize asla zarar vermeden bir seçim kampanyası yürütmeye karar verdik ve sona geldik. İnşallah bu şekilde seçimimizi tamamlar, en iyi hizmeti kim yapacaksa seçmenimiz bunun kararını verir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eken ve Özdemir oylarını kullandı.

Meclis üyesi ve meslek komite seçimlerinin ardından 19 Kasım'da STSO'nun yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanı seçilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.