STSO'da meslek komite ve meclis üyesi seçimi tamamlandı

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SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri tamamlandı.

Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 4 bin 702 üye, 25 meslek komitesini temsil edecek 67 meclis üyesini seçmek için sandık başına gitti.

Yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Mustafa Eken beyaz liste ile diğer başkan adayı Zeki Özdemir ise mavi liste ile yarıştı.

Seçimlerde Özdemir 35 meclis üyesi kazanırken, Eken'in listesindeki 29 kişi meclis üyeliğine seçildi, 3 kişi ise bağımsız olarak meclis üyeliğini kazandı.

STSO meslek komitelerine seçilen meclis üyeleri 19 Kasım'da toplanarak aralarından yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanını seçecek.





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