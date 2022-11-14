Sivas'ta dağcılar Zibraham Dağı'na tırmandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup dağcı, sonbahar manzarası fotoğraflamak için 2163 rakımlı Zibraham Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Suşehri ilçesi sınırlarında bulunan Zibraham Dağı'na gerçekleştirilen tırmanışa Sivas Doğa Sporları Kulübü'nün (SADAK) 14 üyesi katıldı.

Gökçekent beldesinden başlayan 6 kilometrelik parkur boyunca ardıç, köknar, akağaç, pelit, meşe, sarıçam ve karaçamların oluşturduğu renkleri fotoğraflayan dağcılar, yaklaşık 3 saatin sonunda zirveye ulaştı.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, AA muhabirine, Tatar Ormanları mevkisinde bulunan Zibraham Dağı'nın, doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden olduğunu söyledi.

Dağın, özellikle dağcılar için elverişli parkurları bünyesinde barındırdığını aktaran Söylemez, "Zirveye ulaşmak için kullandığımız Gökçekent-Tatar rotası buyunca sonbaharın farklı tonlarına bürünen birbirinden güzel ağaçları fotoğrafladık. Zirveye vardığımızda da bu güzelliklere ek olarak muhteşem bir sis manzarasıyla karşılaştık." ifadelerini kullandı.

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