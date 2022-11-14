Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, batı illerine uyuşturucu götürülebileceği bilgisi üzerine Kayseri Caddesi'nde durdurulan iki araçta narkotik köpeği yardımıyla yaptıkları aramada 5 kilo 600 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan G.Y. (30) ve Z.K. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.