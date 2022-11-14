En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta 42 bin 900 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezindeki bir iş yeri ile bir araçta arama yaptı.

Aramada, 38 bin 300'ü dolu, 4 bin 600 boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.