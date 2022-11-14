Sivas'ta iki kültür merkezinin inşaatında sona yaklaşıldı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından Fatih ve Şeyh Şamil mahallelerinde inşa edilen kültür merkezlerinin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5 derslik, 6 atölye, eğitim salonu, kitap kafe, kütüphane, öğretmen odası, bay-bayan fitness salonları, masa tenisi alanı, çocuklar için spor kulübü, oyun odaları, çocuk uyku odası, kafeterya ve diğer idari birimlerin yer alacağı kültür merkezlerinin inşaatlarında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, şehre değer katacak, vatandaşların talep ve beklentilerine cevap verecek projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kültür merkezlerinin kısa zamanda tamamlanacağını müjdeleyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Kültür merkezlerimiz tamamlandığında derslikleriyle, çevre düzenlemesiyle, peyzajıyla, içerisine kazandırdığımız atölyelerle birlikte gençlerimizi hayata hazırlayacak. Gençlerimizin beklentilerine göre hizmet edecek muhteşem bir gençlik ve kültür merkezini şehrimize kazandırmış olacağız. Yine aynı şekilde Fatih Mahallesi'nde de bu projenin aynısından o bölgeye hizmet edecek bir gençlik ve kültür merkezini inşa ediyoruz. İkisini de eş zamanlı olarak inşallah hizmete açacağız. Önümüzdeki süreçte yine Tuzlugöl ve Alibaba mahallelerinde de aynı projeyi hayata geçirdiğimiz takdirde şehrimizin uzun yıllar bu alandaki ihtiyacını karşılamış olacağız. Biz kendi adımıza konuşacak eserler inşa edeceğiz dedik. Az laf, çok iş anlayışıyla birlikte hizmete devam ediyoruz. Tamamlandığında başta gençler ve hanım kardeşlerimiz olmak üzere bölge halkı ve şehrimiz muhteşem tesisler kazanmış olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.