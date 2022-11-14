Prof. Dr. Esin Yıldız'ın cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 57 yaşındaki Prof. Dr. Esin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Yıldız için Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Yıldız'ın ailesi, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, mesai arkadaşları ve hastane çalışanları katıldı.

Rektör Yıldız, törende yaptığı konuşmada, "Rabbim mekanını cennet eylesin, uzun süren bir tedavi süreci vardı, 10 gün önce kendisini ziyaret etmiştim. Rabbim ailesine sabır versin. Tüm üniversite camiamızın başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Başhekim Doğan ise tıp camiasının değerli bir doktorunu ve akademisyenini kaybettiğini belirterek, sevenlerine başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan tarafından Kur'an okundu ve dua edildi.

Yıldız'ın cenazesi, Ay Yıldız Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.











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