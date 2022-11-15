Şehit Bedirhan bebeğin anneannesi terörü lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens bin Selman ile görüştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, İstanbul Beyoğlu'nda çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hedef alındığı terör saldırısına tepki gösterdi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve dört yıl önce gerçekleştirilen hain saldırıda 25 yaşındaki kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir, kızının ve torununun kabrini ziyaret ederek dua okuyor.

"Yavrumun yavrusu, küçük meleğim" diyerek torunu Bedirhan'ın mezarındaki fotoğrafa bakıp dua eden Demir, kızı ve torununu özlemle anıyor.

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde sivilleri hedef alan terör saldırısına tepki gösteren Suudiye Demir, AA muhabirine, olayı televizyonda haberlerden öğrendiğinde büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Aklından hiç çıkmayan torunu ve kızının şehit olduğu günü hatırladığını belirten Demir, teröristleri lanetleyerek, "Onlar sevinmesin diye üzülsek de içimizden üzülüyoruz. Kahrolsun terör." dedi.

- "Bedirhan aklıma geldi"

Demir, İstanbul'daki hain saldırıyla acılarının tazelendiğini dile getirerek, "Yavrular annesinden koptu, anneleri yavrularından koptu. Çok acıydı. Oradaki sivillerin ne suçu vardı?" diye konuştu.

Saldırıdan sonra televizyondan olay yerinde gördüğü bebek arabasının özellikle kendisini çok etkilediğini vurgulayan Demir, "Bedirhan aklıma geldi ve o acıları tekrar yaşadım ama teröristler sevinmesin diye üzüntümüzü içimizde saklıyoruz. Bizim yavrularımız hiçbir zaman ölmedi. Her hafta mezarlarını ziyaret ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türk milleti güçlüdür, bir ve beraberdir"

Türk milletinin bir ve beraber olduğu müddetçe teröre göz açtırmayacağını belirten Demir, "Askerimizin ve polisimizin her zaman yanındayız. Nice Bedirhanlar ölse de nice Bedirhanlar dirilir, devletimizin, milletimizin hiç kuşkusu olmasın. Türk milleti güçlüdür, bir ve beraberdir." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden 25 yaşındaki Nurcan Karakaya, 31 Temmuz 2018'de dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık oğlu Bedirhan ile şehit düşmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.