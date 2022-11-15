SDT "Peter Pan" ve "Karacaoğlan"ı sahneleyecek

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta "Peter Pan" ve "Karacaoğlan" adlı oyunlarla Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisini ağırlayacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, bu haftanın ilk perdesi yarın "Peter Pan" isimli oyunla açılacak.

Dünya klasiklerinden olan ve hem yetişkin hem de çocuk seyirciler için yeniden kurgulanan "Peter Pan" adlı oyun, yarın saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde minik seyircileriyle buluşacak.

SDT sahnesinde, 17-18 Kasım'da ise Karacaoğlan'ın diliyle anlatılan, aşk hikayesinin yanında Anadolu coğrafyasının yedivereninden olan Türkmenliğin gelişim sürecinin görsellikle işlendiği "Karacaoğlan" isimli oyun izlenebilecek.

Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği, koreografisini ise Gülben Çay'ın üslendiği oyun, 18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30'da seyircilerini selamlayacak.

SDT'nin Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde perdelerini açacağı oyunların biletleri, "www.biletinial.com internet" sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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