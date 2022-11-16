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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

AA

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

E.S. yönetimindeki 25 DN 381 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Durulmuş köyü mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki E.S.S. ve İ.E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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