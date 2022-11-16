Sivas'ta çiftçilere arpa tohumu dağıtıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere arpa tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" 2022 yılı faaliyetlerinden "Tarla Bitkileri Tarımında Verim ve Kalitenin Artırılması Projesi" kapsamında Yıldızeli ilçesinde arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, programda yaptığı konuşmada, Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin, Dünya Bankasınca desteklendiğini belirtti.

Projenin Yıldızeli’nde uygulanıyor olmasından mutluluk duyduğunu aktaran Karadağ, "Tarımsal üretimin devam etmesi vatanseverlik ölçüsünde önemli. Proje kapmasında çiftçilerimize geri ödemesiz hibe olarak verilecek 125 ton arpa tohumunun bereket getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise proje kapsamında yüzde 100 hibe olarak dağıtılacak arpa tohumu için eylül ayı içinde İlçe Müdürlüğü tarafından başvurular alınarak değerlendirme yapıldığını anımsattı.

Dünya Bankası kurallarına göre yapılan değerlendirme sonucu proje sahasındaki 39 köyde toplam 175 çiftçinin hibe almaya hak kazandığını belirten Yıldız, "Faaliyet kapsamında 5 bin 500 dekarlık alanın ekimi için 125 bin kilogram arpa tohumu dağıtımı yapacağız. Projemizin Yıldızeli ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından çiftçilere arpa tohumu dağıtıldı.

Programa Yıldızeli Belediye Başkanı Sabit Karakaş ile çiftçiler katıldı.



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