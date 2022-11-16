Sivas'ta derslik sayısı 7 bine ulaştı

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, kentte derslik sayısının 7 bine ulaştığını bildirdi.

Aksu, yazılı açıklamasında, kentte son 20 yılda yapılan eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi.

Sivas'ta her alanda olduğu gibi eğitimde de öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak adına çalışmaların devam ettiğini belirten Aksu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehrimizi temsil eden milletvekillerimizin girişimleri ile son 20 yılda Sivas'a yapılan yatırımlarda, öğrenci, öğretmen, derslik ve derslik başına düşen öğrenci sayımızda, sağlıklı ve kaliteli eğitim noktasında ilerleme yaşandı." ifadelerini kullandı.

Öğretmen sayısının 2002-2003 eğitim yılında resmi ve özel okullarda 6 bin olduğunu belirten Aksu, 2021-2022 yılında bu sayının 10 bine ulaştığını aktardı.

Kentteki derslik sayısının ise son 20 yılda 5 binden 7 bine yükseldiğini belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Derslik başına düşen öğrenci sayımız 2002-2003 eğitim yılında 26 ilköğretim, 26 ortaöğretim iken 2021-2022 yılında 16 ilköğretim 20 ortaöğretim sayımız ile eğitimde dengeli ve kaliteli bir seviyeye ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığımızın mevcut yatırım planında ise 17 yeni anaokulu, 15 yeni ilkokul, 9 yeni ortaokul, 1 yeni lise, 2 öğrenci pansiyonu, 2 çok amaçlı salon, 3 spor salonu, 1 yeni öğretmenevi yer almaktadır. Eğitim, ülkemizin aydınlık geleceğidir ve bu alanda ilimize yapılan yatırımlar artarak devam edecektir."

Aksu, yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili bakanlıklara, milletvekillerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.





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